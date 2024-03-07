Мужчина продал автомобиль жены и сбежал в Сочи к любовнице

Житель Саратова продал автомобиль жены и уехал в Сочи к любовнице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города. В полицию обратилась 29-летняя жительница Ленинского района.

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В декабре 2022 года она получила от матери в подарок имущество на сумму 500 тысяч рублей. Поскольку прав у нее не было, автомобиль «Рено» та передала своему супругу. Через некоторое время он заявил, что автомобиль находится на СТО, после чего собрался и уехал в командировку.

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Вскоре с женщиной связалась незнакомка, которая купила у ее мужа автомобиль по доверенности за 300 тысяч рублей и захотела оформить договор купли-продажи.

Когда полицейские задержали 32-летнего мужчину, он признался, что продал машину жены перед отъездом в Сочи, где его ждала другая женщина. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.