Умерла знаменитая свинья-художница Пигкассо

Знаменитая свинья-художница по кличке Пигкассо умерла в ЮАР в возрасте восьми лет от артрита. За свою жизнь она создала около 500 картин. Об этом пишет Caters News со ссылкой на ее хозяйку Джоан Лефсон.

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"Очень грустно, что такая вдохновляющая фигура, способствовавшая заботе о животных, покинула нас", – сказала она.

В мае 2016 года Лефсон забрала Пигкассо с бойни, животному тогда было четыре недели. Женщина привезла ее на свою ферму, где начала учить рисовать на холсте красками. Она сделала для свиньи специальную кисточку, которую та держала в зубах.

В конце 2016 года Пигкассо приобрела международную известность. Спустя два года она стала первой свиньей, которая удостоилась персональной художественной выставки. Первая из них состоялась в южноафриканском Кейптауне.

Затем работы животного выставлялись в Германии, Нидерландах, Великобритании, Франции и Китае. В 2021 году ее картину под названием "Дикий и свободный" продали коллекционеру из Германии за 25 тысяч долларов, что стало мировым рекордом для произведений искусства, созданных животными.