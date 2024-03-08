Ученые отметили изменение поведения животных во время затмения

Исследователи из Университета Северной Каролины собираются изучить, как солнечное затмение 8 апреля повлияет на животных в зоопарке Форт-Уэрт, Техас. Как пишет Центральная Служба Новостей, это исследование продолжает ранее наблюдавшееся необычное поведение животных во время затмений, например, изменения в активности галапагосских черепах и в пении гиббонов.

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Такие наблюдения вызывают вопросы о воздействии затмений на животных, привыкших к ежедневному свету. Предстоящее затмение даст ученым возможность глубже изучить, как изменение естественного освещения влияет на животных, расширяя понимание их адаптации к неожиданным средовым изменениям.

Наблюдения за реакцией животных в зоопарках и дикой природы, включая изменения в поведении белоголовых орланов, диких лошадей и медоносных пчел, подчеркнут, как внешние изменения влияют на их инстинкты. Это исследование может предоставить ценные данные для дальнейшего изучения адаптационных механизмов животных.