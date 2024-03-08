Похожая на кота российская рысь сбежала от хозяев

Рысь, завезенная из России под видом домашнего кота, сбежала от хозяев в испанской Марбелье.

В испанском городе Марбелья поймали рысь, которую завезли под видом кота.

Как рассказали в Гражданской гвардии Испании, местный житель сообщил, что по его саду бегает хищник, похожий на рысь. Животное отловили и передали в центр спасения экзотических млекопитающих. Позднее выяснилось, что это действительно рысь, и она сбежала из домовладения, расположенного в 20 километрах от места, где была обнаружена.

Оказалось также, что хищника завезли в 2022 году из России, указав в документах, что это домашний кот, сообщает RT.

Ранее в Канаде учитель музыки заставил бежать подкравшегося к школе медведя, сыграв на тромбоне. На видеозаписи, сделанной одним из учащихся, видно, как медведь при звуках тромбона стремительно покидает территорию школы.

Бешеная рысь сбежала от хозяина и затерроризировала кур