На Джоан Роулинг заявили в полицию за то, что она назвала трансгендера мужчиной

Британская писательница Джоан Роулинг, придумавшая Гарри Поттера, продолжает неравную борьбу с леволиберальной повесточкой. В частности - с трансгендерами.

Как сообщает Reuters, британский телеведущий Индия Уиллоуби, ставший первым в своей профессии представителем этого секс-меньшинства, подал заявление в полицию, пожаловавшись на посты Роулинг в соцсетях.

Дело в том, что Джоан назвала Уиллоуби мужчиной, что трансгендерный ведущий счёл оскорбительным.

Сама Роулинг на скандал уже отреагировала, заявив: вины своей она не признаёт, так как не считает свои взгляды преступными.

Напомним, движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией.