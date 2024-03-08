Американские ученые раскрыли тайну необычного сигнала от астероида

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса раскрыли тайну необычного сигнала, зафиксированного в 2014 году при падении метеорита к северу от Папуа-Новой Гвинеи. Тогда научные приборы зарегистрировали странные вибрации, которые, как предполагались, могли исходить от корабля пришельцев.

Исследование опубликовано на официальном сайте JHU. После того как метеор вошел в атмосферу Земли над западной частью Тихого океана в январе 2014 года, аппаратура сейсмической станции на острове Манус отметила колебания почвы. В 2023 году недалеко от места, где предположительно упали фрагменты астероида, на дне океана нашли крошечные сферы. Их предварительно идентифицировали как технологические материалы внеземного происхождения.

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Выводы специалистов JHU опровергли возникшие мистификации. Ученые выяснили, что колебания и шум при падении метеорита почти наверняка исходили от грузовика, который проезжал недалеко от сейсмостанции.

"Сигнал со временем менял направление, точно совпадая с дорогой, проходящей мимо сейсмометра", — отметил руководитель исследования Бенджамин Фернандо.

Специалисты также выяснили, что найденные на дне океана сферы представляли собой частицы обычных метеоритов, смешавшихся с земными веществами.