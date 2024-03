Животные оказались способны на построение социальных связей

Шведские биологи из Стокгольмского университета и Университета Невшателя изучили эволюцию социальных связей сотрудничества между животными, живущими в группах.

Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Животные, живущие в стабильных группах, часто демонстрируют интересное поведение, включая сотрудничество и взаимопомощь.

Ученые давно заметили, что особи внутри этих групп формируют социальные связи или дружбу, характеризующиеся просоциальными действиями, такими как обмен едой. Однако эволюционные объяснения этой дружбы остаются предметом споров.

Согласно новому исследованию, социальные контакты внутри дружеских отношений зверей развиваются постепенно. Сильные связи характеризуются историей взаимопомощи и недавними совместными занятиями животных.

Анализ показал, что существующие члены группы активно инициируют социальные связи с новыми членами, расширяя социальную сеть внутри стаи или общины. Это двойное действие — поддержание существующих дружеских отношений и формирование новых — подчеркивает важность социальной сплоченности у животных, живущих в группах.