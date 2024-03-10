Стали чаще слышать об НЛО? Этому нашли объяснение

НЛО снова в центре внимания благодаря недавно опубликованному докладу Пентагона. Общественный интерес к ним возрос в прошлом году после того, как высокопоставленный сотрудник разведки Дэвид Груш попал в заголовки газет с заявлениями о секретной правительственной программе, скрывающей разбившиеся космические корабли пришельцев и занимающейся реинжинирингом их технологий.

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Утверждения Груша вызвали слушания в Конгрессе и публичные спекуляции. Однако отчет AARO выливает ушат холодной воды на эти теории заговора. Расследование не выявило «никаких доказательств существования внеземной жизни» в прошлых наблюдениях НЛО. В отчете говорится, что многие наблюдения могут быть засекреченными военными технологиями, которые испытывало правительство. В нем освещаются исторические программы, связанные с разработкой экспериментальных самолетов, что дает более приземленное объяснение.

Хотя утверждения Груша о программах по извлечению инопланетян, заговорах и «межпространственных существах» нашли сторонников, доклад и большая часть общественности остались неубежденными. Пентагон фактически развенчал идею правительственного сокрытия, оставив вопрос об истинной природе НЛО открытым.