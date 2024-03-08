Неадекватная фанатка набросилась на Чонгука из BTS

Утром 12 июля Чонгук (Jungkook), известный участник группы BTS, был замечен в аэропорту Инчхон (Incheon). Он готовился к вылету в Нью-Йорк, где его ожидало выступление на одном из летних музыкальных фестивалей. Как и всегда, певец был окружен фанатами и журналистами, которые с нетерпением ожидали возможности увидеть его и сделать фотографии. Чонгук, известный своей доброжелательностью, с радостью приветствовал всех присутствующих. Он улыбался, махал рукой в ответ на приветствия и останавливался для того, чтобы журналисты могли сделать качественные снимки.

Чонгук из BTS рассказал ужасную историю: «Я терпеть не могу свою…»

Вокруг него собралась толпа поклонников, которые терпеливо ожидали в зале аэропорта, стараясь соблюдать порядок и не нарушать установленные барьеры. Однако спокойствие было нарушено, когда одна из фанаток решила прорваться через толпу, чтобы приблизиться к Чонгуку. Охрана, бдительно следившая за порядком, быстро отреагировала и остановила девушку, не дав ей подойти к певцу. Этот момент вызвал смешанные реакции среди присутствующих и спровоцировал обсуждения в социальных сетях.

Многие фанаты и пользователи социальных сетей выразили облегчение, узнав, что Чонгук не пострадал и, возможно, даже не заметил произошедшее. В то же время, поведение девушки было осуждено многими: комментаторы подчеркнули, что такие действия могут создавать опасность не только для артистов, но и для других фанатов. Фанаты выразили свою поддержку Чонгуку и другим участникам BTS, напомнив о важности соблюдения личного пространства и безопасности.