Активистка уничтожила старинный портрет британского лорда Бальфура

В Великобритании активистка уничтожила старинный портрет в Кембриджском университете. Пропалестинская группа, взявшая на себя ответственность за вандализм, заявила, что таким образом привлекает внимание к кровопролитию палестинского народа, передает телеканал «МИР 24».

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На портрете изображен лорд Артур Джеймс Бальфур, бывший премьер-министр страны. Именно он в 1917 году подписал декларацию, в которой согласился с созданием национального еврейского государства на территории Палестины. Активистка распылила на портрет краску, а после разрезала холст ножом.

Портрет был написан в 1914 году художником Филиппом Алексиусом де Ласло. Полицейские узнали о произошедшем из соцсетей. Активистку пока не нашли.

В последнее время произведения искусства часто становятся жертвами радикалов. В октябре 2023 года полиция задержала двух экоактивистов, которые распылили оранжевый порошок в лондонском Музее естествознания. В феврале этого года женщины совершили акт вандализма в Музее изящных искусств Лион, они облили супом картину французского художника-импрессиониста Клода Моне «Весна», заявляя, что ближайшая весна может стать для человечества последней.