Российский хирург выложил странное фото из операционной и остался не понятым

Странными снимками поделился известный в городе пластический хирург и косметолог Рустам Курманбаев. На них он и его коллега позируют в операционной с куском чьей-то плоти в форме сердца. Судя по отметке на фото, запоздавшая «валентинка» адресована девушке. Подписчики доктора такой жест не оценили.

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Что случилось

Столь необычным образом Курманбаев поздравил с днём рождения некую Марию, сообщил портал «Сиб.фм». Скорее всего, это его коллега, потому что в своих соцсетях она регулярно позирует с людьми в белых халатах.

Помимо самого хирурга, с сердцем из кожи и жировой ткани в той же операционной сфотографировались и другие врачи.

Подписчики хирурга в соцсетях засомневались в этичности такого жеста. Одна из его пациенток призналась журналистам, что от неоднозначных фото ей стало не по себе, поэтому она решила придать эту историю огласке.

Скрытая камера в салоне красоты

Салон красоты в подмосковном Щёлкове оказался в центре скандала, после того как там обнаружили скрытую камеру видеонаблюдения. Речь вряд ли шла о безопасности — камера стояла в кабинете, где делали лазерную эпиляцию.

Кто и когда установил в салоне камеру, неизвестно. Владелец заведения утверждает, что ничего об этом не знает. Хотя другие работники уверяют, что он был в курсе и даже запрещал им идти на поводу у клиентов, если те перестраховывались и просили закрыть чем-то странное устройство на стене.