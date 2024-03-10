Российский парикмахер заставила убираться не оплатившую стрижку пенсионерку

Парикмахер из Перми обматерила пенсионерку, не оплатившую стрижку, и заставила ее убирать с пола волосы. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

Парикмахер заявила, что была вежлива и что клиентка сама спровоцировала конфликт. Она пояснила, что пошла на уступки пенсионерке и сделала ей стрижку по льготе в не отведенный для этой услуги день. По ее словам, клиентка при оплате кинула ей пятирублевую монету и сказала: «Тебе и так хватит!»

Она также отметила, что конфликт произошел летом 2023 года, а видео было снято и выложено в рабочий чат с целью предупредить коллег о недобросовестной клиентке. Однако коллега, которую заподозрили в краже и уволили после ее сообщения руководству, выложила его в сеть из мести.

Парикмахер добавила, что ей часто пишут и звонят с угрозами расправой и что ее вызвали на разговор в полицию.

Ранее в Перми женщина избила парикмахера до сотрясения мозга из-за плохой стрижки дочери. Она набросилась на сотрудницу салона с утяжелителем для фиксации воротника.