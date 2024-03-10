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Екатеринбуржцы развели костер на балконе многоэтажки, чтобы пожарить шашлыки

В Екатеринбурге на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 жильцы одной из квартир развели огонь, чтобы пожарить шашлыки. Соседи вызвали пожарных. Об этом рассказали очевидцы.

Екатеринбуржцы развели костер на балконе многоэтажки, чтобы пожарить шашлыки
© Ura.Ru
«Решили развести костер на балконе и пожарить шашлыки. Хозяева квартиры на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 решили развести костер прямо на балконе. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Отмечается, что прибывшим на место спасателям пришлось врываться в квартиру и тушить огонь. Также они объяснили хозяевам, что жарить шашлыки на балконах совершенно не безопасно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

Безумный мир