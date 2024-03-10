Екатеринбуржцы развели костер на балконе многоэтажки, чтобы пожарить шашлыки

В Екатеринбурге на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 жильцы одной из квартир развели огонь, чтобы пожарить шашлыки. Соседи вызвали пожарных. Об этом рассказали очевидцы.

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«Решили развести костер на балконе и пожарить шашлыки. Хозяева квартиры на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 решили развести костер прямо на балконе. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Отмечается, что прибывшим на место спасателям пришлось врываться в квартиру и тушить огонь. Также они объяснили хозяевам, что жарить шашлыки на балконах совершенно не безопасно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.