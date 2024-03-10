Сапсерферы угнали льдину в Приморье

В Приморье сотни человек угнали огромную льдину. Так местные сапсерферы открыли сезон. Это традиция, которой уже более пяти лет, передает «МИР 24».

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Участники флешмоба нашли огромную льдину, встали на нее и начали грести. Постепенно она оторвалась от берега, и сапсерферы сумели проплыть на ней несколько сотен метров.

Многие при этом нарядились в необычные костюмы. Кто-то стал пандой, кто-то – амурским тигром, кто-то – пингвином. Некоторые девушки надели русские народные сарафаны и кокошники.