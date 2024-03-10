В российском селе забеременели все терапевты

Жители поселка Маловский в Бурятии возмутились отсутствием в больнице терапевта, который регулярно ездит в командировки в соседнее село Багдарин, сообщает «Байкал Daily». Причиной этому стал массовый уход врачей в декрет.

Главный врач Баунтовской ЦРБ Виктория Макаренко пояснила, что в штате числится четыре терапевта. Трое из них работают в поликлинике и уже ушли в отпуск по уходу за ребенком. Еще один врач собирается в декрет с 11 марта.

Поэтому перевод — вынужденная мера. В Маловской врачебной амбулатории остаются работать медсестра и фельдшер, — заявила Макаренко.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов ранее заявил, что в России возник дефицит анестезиологов-реаниматологов, хирургов, акушеров-гинекологов, ЛОР-врачей и кардиологов. По словам депутата, первые две категории относятся к «рисковым» специальностям, чьи представители приходят на помощь, когда пациент находится между жизнью и смертью. Как подчеркнул парламентарий, специалисты стараются устроиться в частные клиники или стационары, а не в поликлиники с «очень маленькой зарплатой». Леонов добавил, что селах также периодически не хватает педиатров.