Выкинутая в марте елка стала поводом для шуток жителей Кузбасса

В Кузбассе елка, оказавшаяся на мусорке в марте, вызвала шутки в Сети.

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Житель Новокузнецка в Сети разместил фотографию новогодней елки на мусорной площадке. По словам автора снимка, дерево появилось среди отходов 9 марта.

– Пока рекордсмен, – подписал снимок автор.

Фотография вызвала активное обсуждение.

– "Слабак", "Еще даже майские не пришли", – пишут кузбассовцы.

Также некоторые жители региона высказались за искусственные елки, которые не нужно будет выкидывать.