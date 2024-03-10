Выкинутая в марте елка стала поводом для шуток жителей Кузбасса
В Кузбассе елка, оказавшаяся на мусорке в марте, вызвала шутки в Сети.
Житель Новокузнецка в Сети разместил фотографию новогодней елки на мусорной площадке. По словам автора снимка, дерево появилось среди отходов 9 марта.
– Пока рекордсмен, – подписал снимок автор.
Фотография вызвала активное обсуждение.
– "Слабак", "Еще даже майские не пришли", – пишут кузбассовцы.
Также некоторые жители региона высказались за искусственные елки, которые не нужно будет выкидывать.