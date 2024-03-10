Биолог объяснил нашествие гигантских крыс в Москве

Крупные крысы в Москве являются представителями конкретного вида, который попал в Россию из Китая, рассказал NEWS.ru биолог Павел Глазков. Их появление на поверхности может быть связано с холодом, считает он. Ранее около одного из домов в Западном административном округе столицы местные жители заметили больших грызунов.

В России крысы обитают уже более века. У нас сначала жили черные крысы, которые попали в страну через торговый флот, корабли. Их родиной считается Индия. После их выдавили более крупные по размерам серые крысы или «пасюки», которые попали к нам из Китая, — рассказал Глазков.

Он отметил, что вид отличается высоким интеллектом и хитростью, отлично приспосабливается к внешним факторам. По словам специалиста, вытравить серых крыс невозможно, хотя борьба с ними идет постоянно.

Порой они действительно могут быть больших размеров, но больше своего биологического они не вырастут. Отрава и ловушки против них эффективны, но этого недостаточно. Нужно ограничить доступ к пищевым отходам, то есть отсечь кормовую базу, чтобы полностью избавиться от грызунов, — сказал он.

Ранее Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видео от местных жителей, на котором можно увидеть гигантских крыс. Грызуны расположились на снегу рядом с подъездом дома № 4 по Кунцевской улице.

Кроме того, в Санкт-Петербурге крысы оккупировали дома и их подвалы на улице Чапаева. Грызуны уже не раз перегрызали провода припаркованных автомобилей, а родители боятся отпускать детей на прогулку.