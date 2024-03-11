Украинец в латексной маске пытался сбежать из страны

Житель Одессы попытался сбежать из страны и пробраться на территорию Молдавии. Об этом Украины.

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Мужчина планировал переплыть реку Турунчук, а затем Днестр, для чего оделся в гидрокостюм. Помимо этого, он надел латексную маску, предположительно для того, чтобы его не опознали по видеокамерам.

Украинца задержали пограничники. При себе у него нашли монокуляр и сумку-холодильник, в которую он положил нож, фонарь и перчатки. Его дело уже направили в суд.

Ранее сообщалось, что на Украине пограничники задержали 15-летнего подростка, помогавшего уклонистам сбежать за рубеж. Выяснилось, что юноша хорошо знал приграничную местность.