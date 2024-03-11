Бойфренд посмеялся над бельем девушки и столкнулся с внезапной реакцией

Пользователь Reddit пожаловался на портале, что столкнулся с внезапной для него реакцией девушки после того, как посмеялся над ее нижним бельем. Большинство комментаторов раскритиковали молодого человека.

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По словам 24-летнего парня, они с девушкой встречаются уже восемь месяцев. Все это время у них не было секса, поскольку партнерша считала, что еще не время. Однако недавно возлюбленная заявила бойфренду, что готова к интимной связи.

«Я стянул с нее джинсы и увидел ее трусы. Я правда пытался сдержать смех, но в итоге начал хохотать, потому что на ее трусах был рисунок кошачьей морды», — поделился рассказчик.

Девушку его реакция рассердила, и она ушла из дома бойфренда, где пара в тот момент находилась.

Автор поста заявил, что с тех пор возлюбленная не отвечает на его сообщения и звонки. Молодой человек заверил, что попытался извиниться перед ней в своих посланиях.

«Как мне это исправить? Я реально плохо поступил, посмеявшись над ее трусами?» — спросил он других пользователей Reddit. «Она ждала восемь месяцев, пока наконец не почувствовала себя полностью комфортно с тобой, а ты затем посмеялся над ней», «Ты сам себе выстрелил в ногу, гений», «Бедная девочка. Должно быть, она ощутила себя униженной», — отреагировали комментаторы.

Вместе с тем некоторые заявили, что не считают смех над забавным бельем своего партнера плохим поступком.

«Если б я носил белье со смешным рисунком (...), я был бы куда более разочарован, если бы партнерша не посмеялась над этим», — написал один из таких пользователей.

Ранее другой парень рассказал на Reddit, что узнал одну новость об отце и решился на вазэктомию. Многие комментаторы сочли это решение странным.