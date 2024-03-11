В Испании стартовал чемпионат мира по сексу, организованный Шведской секс-федерации (SSF), которая в июне 2023-го года провела скандальный секс-чемпионат Европы. Об этом сообщает WalesOnline.

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Участники из Германии, Италии, США, Норвегии, Швеции, Колумбии, Бразилии, Нигерии и Хорватии соревнуются в городе Малага. Первенство началось 5 марта и продлится до 5 апреля.

Как рассказал 37-летний Джакс Свеллер из США, представляющий на чемпионате Норвегию, участники соревнуются в соблазнении, массаже, выносливости, внешнем виде, художественности исполнения и креативности. Каждый раунд соревнований продолжается от 45 минут до одного часа, при этом конкурсанты не знают заранее, с кем в паре будут выступать.

«Мне позвонили и предложили поучаствовать, и я не смог отказаться. Каждый день вы объединяетесь с одной из участниц и выполняете определенные задачи, а затем люди голосуют и выбирают лучшего», — рассказал Свеллер. Мужчина также отметил, что ему заплатили 3,5 тысячи евро (347 тысяч рублей) за участие в чемпионате и оплатили дорогу из США в Испанию.

Согласно сайту чемпионата, после двух дней соревнований на первом месте находится Анна Витория из Швеции. В соревнованиях также участвует порномодель из Хорватии Мария Задравец, которая была объявлена победительницей секс-чемпионата Европы 2023 года.

Секс-чемпионат Европы проходил в Гетеборге в июне 2023 года. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование. Соревнования проводились под эгидой Шведской секс-федерации (SSF), основанной известным авантюристом Драганом Братичем.

Вскоре участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал Драган Братич. Потасовка попала на видео. Кроме того, оказалось, что чемпионат не имеет официального статуса, так как Швеция не признавала секс видом спорта.