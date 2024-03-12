В "Пятерочку" взяли на работу кота и оформили самозанятым

Пушистый кот по имени Пепа нашел работу в одном из магазинов сети "Пятерочка" Подмосковья. Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, Пепу оформили как самозанятого сотрудника, зарплату выдают молоком и сосисками.

Пепа не бездомный кот, у него есть хозяин, но он предпочитает гулять на улице.

"Кот оформлен как самозанятый: ему нравится гибкий график работы, близость к дому и дружелюбный коллектив. Ежедневно он получает несколько мисок молока и сосиски "Красная цена", - сообщили в магазине "Пятерочка".

Сотрудники компании шутят, что предложение для Пепы более чем привлекательное по сравнению с рыночными условиями.

До этого Роспотребнадзор не разрешил "уволенному" коту Сергею вернуться в калининградский магазин. Животное стало неофициальным символом Зеленоградска, но в январе администрация магазина рассказала о вынесенном владельцу торговой точки постановлении, в котором контролирующий орган потребовал "избавиться от кота". Тот жил в помещении уже несколько лет, имел собственную лежанку и был признан "сотрудником года". Однако на него анонимно пожаловался "некий молодой человек", после чего коллега Сергея забрал его к себе домой.