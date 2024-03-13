Преподаватель волгоградского колледжа уволился из-за «‎неприличного»‎ кактуса

В Волгограде преподавателя колледжа попросили уволиться из-за фотографии кактуса. Мужчине несколько дней не объясняли, почему его удалили из чата.

В Волгограде преподавателя уволили из колледжа из-за "неприличного" кактуса. По словам мужчины, его неожиданно удалили из всех чатов и три дня не объясняли причину. Спустя несколько дней ему поставили ультиматум: либо явиться на беседу в колледж, либо уволиться по собственному желанию. Попытка узнать, о чем будет разговор, ни к чему не привела, и преподаватель выбрал увольнение.

Только после этого мужчина смог узнать, что причиной стали фотографии кактусов, которые он прислал в рабочий чат, чтобы похвастаться цветущими растениями и поздравить коллег с 8 Марта. Кактус назвали "провокационным". Как отметил сам преподаватель, работу в колледже он совмещал с другой деятельностью, раньше подобных конфликтов никогда не возникало.

Студенты также удивлены увольнением мужчины, передает "Газета.ru". Руководство колледжа запретило ученикам упоминать имя уволенного преподавателя и делать мемы с кактусами.