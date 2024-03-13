Женщина сломала стену, чтобы освободить своего кота, замурованного строителями

В США женщина разрушила стену на кухне, чтобы найти источник странного звука, и обнаружила там своего кота. Об этом пишет Mirror.

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Недавно рабочие проводили ремонт в квартире американки и не заметили, что заманили ее питомца в ловушку. После визита строителей хозяйка поняла, что ее кот пропал, а затем услышала звуки за недавно отштукатуренной стеной. Девушка по имени Джей записала видео, на котором она выбивает стену, чтобы освободить животное.

«Я действительно не могу поверить, что ремонтники вмонтировали моего кота в чертову стену! Как только я вошла в квартиру, я услышала, как он мяукает и царапается. Мне так плохо, он, наверное, был так напуган», — подписала ролик, ставший виральным в TikTok, американка.

Пытаясь спасти питомца, она связалась с экстренными службами, но в итоге смогла самостоятельно ему помочь, разбив кладку ножом. Через несколько минут кот воссоединился со своей хозяйкой.

В комментариях к видео пользователи предположили, что рабочие знали о том, что кот оказался за стеной. Другие осудили Джей за ее непредусмотрительность.