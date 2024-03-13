В биотехнологической лаборатории «Альтраген» Краснодарского края впервые клонировали корову

В Краснодарском крае впервые клонировали корову, использовав тот же способ, что и в случае с овечкой Долли. Это удалось сделать ученым из биотехнологической лаборатории «Альтраген» в Усть-Лабинске. Теленка-клона будут растить в фермерском хозяйстве «Сокольский», сообщается в Telegram-канале КФХ.

© runews24.ru

Клонированный теленок удивил окружающих своими богатырскими размерами: уже при рождении он весил столько, сколько его собратья в «Сокольском» при достижении двухмесячного возраста. А точнее – 70 килограммов. Маленький клон - точная копия своей «матери»-коровы, дающей в три раза больше молока, чем ее соплеменницы.

По мнению фермеров, оригинал и его клонированная копия совершенно идентичны, вплоть до одинакового пятна на коровьем лбу. Когда теленок-клон превратиться в корову, он сможет иметь потомство и станет таким же рекордсменом по надоям.

Открывшаяся в 2021 году биотехнологическая лаборатория «Альтраген» специализируется на производстве эмбрионов и клонов элитных коров-рекордсменок молочного и мясного направлений. При этом ученые применяют инновационные методы и современное оборудование.