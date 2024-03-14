Как живет Гюнтер VI из династии псов-миллионеров

Когда умирает богатый человек, то его деньги, движимое и недвижимое имущество остаются наследникам. В случае если наследников нет, то все может быть отдано благотворительным фондам или… домашнему питомцу. Именно так появилась немецкая династия псов-миллионеров, к которой принадлежит Гюнтер VI — самая богатая собака на планете.

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Гюнтере VI является наследником состояния эксцентричной немецкой графини Карлотты Либенштайн: она умерла в 1992 году и не имела наследников, однако очень любила животных, поэтому завещала миллионы любимцу Гюнтеру III. Гюнтер VI унаследовал состояние, выросшее до 500 млн $ благодаря инвестициям в недвижимость, от своего деда, Гюнтера IV.

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Британское издание «The Sun» как-то решило выяснить, какие животные самые богатые в мире и составило топ мохнатых и пернатых миллионеров. Гюнтер оказался самым обеспеченным в этом списке, причем с солидным отрывом от конкурентов.

Статья о псе-мультимиллионере вызвала много шума, причем значительная часть ее читателей выразила сомнение в ее правдивости. Стали поговаривать о том, что Гюнтер — это всего лишь прикрытие, а на самом деле деньгами распоряжаются люди, остающиеся в тени.

© По миру Гюнтер перемещается на собственном бизнес-джете

Словно в ответ на эти обвинения в том же году кобель Гюнтер начал проводить операции с недвижимостью. Появилась информация, что необычный миллионер выразил желание приобрести за 25 млн долларов особняк Сильвестра Сталлоне в Майами-Бич.

© Опекуны Гюнтера не принимают никаких решений без его участия

В итоге что-то там не сложилось, но это не значит, что история собаки — газетная «утка». Просто Гюнтер IV передумал покупать дом голливудской звезды и приобрел дом Мадонны за 7 млн долларов, в том же престижном районе. Конечно, как и положено миллионеру, пес действовал через своих доверенных лиц, а сам в это время наслаждался своей безоблачной жизнью.

© Личный повар Гюнтера показывает свое искусство

Гюнтер вселился в особняк поп-дивы не сам, а с веселой компанией — двумя парнями и тремя девушками, которые в документах фигурируют как «лица, управляющие капиталом». Почти сразу после покупки недвижимости Гюнтер со своими доверенными лицами появился на аукционе в Италии, где приобрел за 3 млн долларов (221 млн рублей) редкий гриб — белый трюфель. Оказывается, пес-олигарх обожает этот элитный деликатес, приготовленный персональным поваром.

Вы думаете, что Гюнтер с добровольными помощниками просто проедают наследство и вскоре останутся ни с чем? Ничуть не бывало! Капитал самой богатой собаки в мире увеличился более чем в 3 раза и теперь составляет 370 млн долларов. Хвостатый миллионер владеет автопарком элитных автомобилей, домами в Италии, Германии и на Багамских островах и даже частным самолетом.

Конечно же, деньги были приумножены благодаря грамотным инвестициям опекунов животного, которые, несмотря на юный возраст, отнеслись к чужим деньгам очень серьезно. Хотя до сих пор некоторые считают, что Гюнтер — это проект молодых поп-исполнителей, пытающихся таким образом привлечь к своему творчеству внимание. Но, как бы там ни было, деньги и недвижимость Гюнтера существуют и сам пес живет лучше, чем многие директора крупных корпораций и банков.

© В гостиной висит портрет Гюнтера IV в позолоченной раме

На самом деле все имущество графини принадлежит итальянской корпорации Gunther Group. Она зарегистрирована на Багамах, инвестирует в недвижимость по всему миру, включая дома в Тоскане, Милане, Флоренции. Она же владеет и имением в Майами. Группа инвестирует также в издательское дело, спортивные команды и ночные клубы, а Гюнтер — это талисман корпорации.