Жена отбила мужа от крокодила с помощью бревна

В ЮАР жена помогла своему мужу отбиться от крокодила, напав на хищника с бревном в руках, пишет Daily Star.

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Мужчина по имени Энтони Жубер был на рыбалке с сыном, когда произошел инцидент. Школьник закинул в воду леску, которая зацепилась за корягу, поэтому отец зашел в озеро, чтобы распутать снасти. Когда он отошел подальше от берега, на него напал крокодил.

«Этот крокодил, должно быть, лежал в засаде, потому что внезапно он вырвался из воды, схватил челюстями мою ногу и повалил меня», — вспоминает Жубер.

По словам Энтони, он не чувствовал боли из-за адреналина и пытался вырваться, избивая крокодила руками. В какой-то момент мужчина подумал, что вот-вот пойдет ко дну, но тут на берег прибежала его жена.

«Из ниоткуда появилась моя жена Аннализ, в руках у нее было огромное дерево, она начала бить им крокодила по голове. После шести-семи ударов он уплыл», — рассказывает Энтони.

После этого пострадавшего доставили в больницу, где из его ноги вытащили три зуба крокодила.