Пенсионер украл у друзей миллионы рублей и потратил их на представления артисток

В Таиланде под суд попал мужчина, который обманом выманил у друзей миллионы батов и потратил их на услуги двух женщин-аниматоров. Об этом сообщает The Thaiger.

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В полицию Бангкока обратился мужчина и заявил, что 73-летний Чарнют Саелок украл у него около 300 тысяч батов (776 тысяч рублей). Пенсионер утверждал, что деньги нужны на лечение тяжелобольного приемного сына. Более того, Саелок показывал другу квитанции об оплате медицинских услуг, после чего последний продолжал одалживать деньги. При этом мошенник утверждал, что вернет приятелю два миллиона батов (5,1 миллиона рублей), когда выиграет некий суд, якобы сулящий крупную компенсацию.

Вскоре после этого Саелок прервал все контакты с другом и исчез. Пострадавшему удалось отыскать пенсионера и выяснить, что таким же образом тот выманивал миллионы батов у других знакомых и тратил их на представления двух артисток. Квитанции из больницы, которые мужчина показывал приятелям, оказались поддельными.

В среду, 13 марта, Саелока арестовали в его доме в Бангкоке. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, подделке документов и передаче недостоверных данных через интернет. Если пенсионера признают виновным по всем статьям, ему грозит до 13 лет тюрьмы и штраф до 260 тысяч батов (664 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что житель Китая притворился богатым бизнесменом и выманил деньги у 40 женщин. 33-летний мужчина по фамилии Гу из провинции Цзянсу находил жертв на сайтах знакомств, выдавая себя за обеспеченного, ищущего любовь руководителя строительной компании.