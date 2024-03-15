Вторую ракетку мира атаковали пчелы во время матча на турнире ATP

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас подвергся атаке пчел во время матча против немца Александра Зверева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Испанец рассказал, что инцидент произошел в третьем гейме первого сета. «Я увидел вокруг несколько пчел, но думал, что их немного. А потом я взглянул на небо, и их там были тысячи. Они летели ко мне, путались в моих волосах. Это было безумие. Одна из пчел напала на меня», — отметил спортсмен.

Игра в рамках 1/4 финала прошла в ночь на пятницу, 15 марта. Алькарас одержал победу со счетом 6:3, 6:1.

В полуфинал турнира также вышел россиянин Даниил Медведев. Он в четвертьфинале победил датчанина Хольгера Руне.