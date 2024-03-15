В Китае родился ребенок с хвостом

В Китае на свет появился ребенок с хвостом, растущим из-за спины, пишет Mirror. По словам врачей, это крайне редкий врожденный дефект.

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По данным СМИ, ребенок родился в больнице города Ханчжоу. Хвост, растущий из спины, был длиной около 10 сантиметров и прикреплен к позвоночнику. По словам врачей, такая особенность может вызвать у малыша неврологические проблемы и встречается крайне редко.

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Кадры с необычным новорожденным опубликовал в соцсетях доктор Ли. Увиденное настолько заинтересовало зрителей, что они буквально засыпали медика вопросами, чтобы узнать, как такое возможно.

«А как это исправить? Нужна операция или хвост отпадет сам?», — интересовались зрители.

Ранее в Таиланде родился теленок-мутант с человеческой головой. Кроме того, что у него восемь ног, два языка и три глаза. Его внешний вид напоминает то, как срастаются тела сиамских близнецов.