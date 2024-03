Девушка порылась в мусоре у общежития и удивилась находкам на миллион рублей

Британская блогерша порылась в мусорных баках у общежития и удивилась ценным находкам. Соответствующий материал публикует Scottish Sun.

© Unsplash

31-летняя Салли Спаркс рассказала, что каждый год изучает помойки у университетских общежитий после выезда студентов, поскольку работники учреждения всегда выбрасывают забытые ими вещи. По ее словам, она регулярно находит дизайнерские вещи люксовых и массмаркетовых брендов, общая стоимость которых достигает 15 тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей).

© Lenta.ru

В числе находок девушки оказались часы Apple Watch, боди марки House of CB, пальто The Kooples, футболки модного дома Burberry, серьги Louis Vuitton, кеды New Balance, кроссовки Nike и другие предметы гардероба и аксессуары.

«Многие вещи были новыми. Я отправляю их на благотворительность или ношу сама. Так мы спасаем планету», — заключила блогер.

Ранее бьюти-блогерша с никнеймом GlamourDDive из Техаса также порылась в мусорном баке у косметического магазина Ulta и нашла там коробки с косметикой, которые сотрудники утилизировали с витрин.