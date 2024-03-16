Американец держал в доме слепого и голодного крокодила

В штате Нью-Йорк полицейские и ветеринары спасли больного и голодного крокодила из частного дома. Об этом сообщает Fox News.

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О рептилии, живущей в бассейне на территории частного дома, сообщили в правоохранительные органы соседи, очевидцы рассказали, что американец держит взаперти голодное и больное животное.

На вызов прибыли несколько спасателей и представители ветеринарной службы, крокодил весом 340 кг и длиной более 3 метров находился в бассейне на территории двора. Осмотрев рептилию, врачи пришли к выводу, что крокодил слеп на оба глаза, у него также обнаружено заболевание позвоночника.

Американцу, незаконно державшему животное в доме, предъявлено обвинение.