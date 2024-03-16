Волгоградский подросток забрался на масленичный столб за 8 секунд

На этой неделе волгоградцы провожают зиму и встречают весну. На центральной площадке ЦПКиО чемпионом, забравшимся на масленичный столб, стал юный Руслан Белоусов. Активный подросток ранее участвовал в турнире по валенкоболу.

© дирекция ЦПКиО

Гвоздем масленичных гуляний стал 5-метровый столб, забраться на который может любой желающий старше 14 лет. Так, победителем праздничного развлечения стал 16-летний подросток. На выбор Руслану предложили суперприз – живого петуха или шашлык.

«Выигрывать не планировал, просто шел погулять в парке, теперь у меня есть петух», – поделился своими впечатлениями победитель состязания.

Юноша вместо живой птицы предпочел порцию мяса. Если от петуха откажется и победитель воскресной игры, то хозяина ему подберут сотрудники парка.

Добавим, что в ЦПКиО 16 и 17 марта будут работать 35 тематических площадок. Горожан и гостей города будут ждать дискотека, фаер-шоу, хороводы и раздача бесплатных блинов. Кульминацией праздника станет сожжение 8-метрового чучела.