Женщина поймала мужа на измене при помощи приложения для бега

Пользовательница TikTok по имени Меган МакГи стала популярна после того, как в одном из последних видео рассказала, что мобильное приложение для бега Strava помогло ей разоблачить измену своего теперь уже бывшего мужа. Об этом сообщает издание Dexerto.

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По словам МакГи они оба занимались бегом и отслеживали свою активность при помощи приложения Strava. Strava обладает элементами соцсети и позволяет делиться с друзьями своими маршрутами. Поскольку МакГи была подписана на своего супруга в приложении, в какой-то момента она решила изучить его маршруты.

Она выяснила, что ее супруг всегда бегал «жалкие полмили» и останавливался в одном месте. Сопоставив траекторию пробежек мужа с картой своего района, МакГи выяснила, что в точке завершения тренировок супруга находится дом другой женщины. Позже «источники» помогли блогерше выяснить, кем является фаворитка ее мужа.

В комментариях некоторые пользователи поделились своими историями о том, как различные онлайн-сервисы помогли разоблачить измены партнеров.