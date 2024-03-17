Женщина поймала мужа на измене при помощи приложения для бега
Пользовательница TikTok по имени Меган МакГи стала популярна после того, как в одном из последних видео рассказала, что мобильное приложение для бега Strava помогло ей разоблачить измену своего теперь уже бывшего мужа. Об этом сообщает издание Dexerto.
По словам МакГи они оба занимались бегом и отслеживали свою активность при помощи приложения Strava. Strava обладает элементами соцсети и позволяет делиться с друзьями своими маршрутами. Поскольку МакГи была подписана на своего супруга в приложении, в какой-то момента она решила изучить его маршруты.
Она выяснила, что ее супруг всегда бегал «жалкие полмили» и останавливался в одном месте. Сопоставив траекторию пробежек мужа с картой своего района, МакГи выяснила, что в точке завершения тренировок супруга находится дом другой женщины. Позже «источники» помогли блогерше выяснить, кем является фаворитка ее мужа.
В комментариях некоторые пользователи поделились своими историями о том, как различные онлайн-сервисы помогли разоблачить измены партнеров.
«Я узнала, что мой бывший изменил мне, когда ему поставил оценку хозяин одной из квартир на Airbnb. Он написал, что мой парень и Марта были замечательными гостями. Если что, меня зовут не Марта», – поделилась с МакГи одна из ее зрительниц.