Daily Star: OnlyFans-модель MamaPlug оглохла на левое ухо из-за смазки

OnlyFans-модель Лола Мейсон, выступающая под псевдонимом MamaPlug, рассказала, как полностью оглохла на левое ухо из-за съемки одного из фетишистских видеороликов для клиента. На историю 27-летней девушки обратило внимание издание Daily Star.

© mamaplugsx/Instagram (организация запрещена в России)

MamaPlug специализируется на создании фетишистских видеороликов под заказ. В одном из постов в TikTok она рассказала о самых странных просьбах клиентов, выполняя которые она рисковала здоровьем. Например, однажды ее попросили искупаться в горчице. По ее словам, все шло хорошо до тех пор, пока она не почувствовала жжение в промежности. Со временем ей стало так больно, что она расплакалась. В другой раз она получила тепловой удар, потому что один из парней попросил записать на видео, как она ходит по городу в теплой шубе посреди лета.

Однако один из заказов ей обошелся дороже всех предыдущих вместе взятых. В 2020 году один из клиентов попросил MamaPlug за 150 фунтов стерлингов (17,7 тыс. руб. по курсу на 17 марта 2024 года) записать видео, в котором она заливает в свое ухо некое подобие смазки. Модель не раскрыла подробности происшествия, но заявила, что после она полностью перестала слышать левым ухом.

«Это на 100% правда. У меня есть документы из больницы, которые подтверждают мои слова», – добавила Мейсон.

Хотя многие пользователи попросили порномодель поделиться подробностями случившегося и, главное, составом смазки, которая была помещена в ухо, она почти ничего не рассказала. MamaPlug лишь добавила, что в состав лубриканта входили некие выделения из организма мужчины.