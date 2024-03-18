В Белоруссии мужчина сделал сюрприз двухлетнему сыну и привел домой коня

В белорусском Гомеле пьяный мужчина сделал сюрприз на день рождения двухлетнему сыну и привел домой коня. Об этом сообщил Беларусь».

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По сведениям издания, он сумел поднять животное на второй этаж. Но жена воспрепятствовала попаданию в квартиру «живого презента».

На разошедшихся по сети кадрах соседи запечатлели, как гомельчанин заводит черного коня в подъезд. О дальнейшей судьбе животного информация не уточняется.

До этого сообщалось, что в городе Осинники Кемеровской области мужчина попытался завести коня в квартиру.

Соседи поделились, что супруги ругались несколько часов и в результате мужчину вместе с рысаком выгнали на улицу. Позже россиянин признался, что одолжил коня на ферме, где сам работает.

На жителя Кузбасса заявили в полицию.