Мужчина посмотрел запись с установленной дома скрытой камеры и возмутился

Пользовательница Reddit с ником Throwawayhicamera2 пожаловалась, что ее супруг установил дома скрытую камеру и, посмотрев запись с нее, возмутился и устроил скандал. Многие комментаторы встали на сторону мужчины.

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Героиня объяснила, что является домохозяйкой и воспитывает с мужем троих детей. По словам женщины, конфликт с супругом возник у нее из-за того, что она забыла подписать согласие на поездку ребенка на экскурсию, и этим пришлось заняться ему. Рассказчица уточнила, что ее муж много работает, чтобы полностью обеспечивать семью.

Супруг раскритиковал жену за то, что она забыла о документе для ребенка. В ответ она заявила, что выполняет много обязанностей по дому.

«Я делаю покупки для дома, оплачиваю наши счета и продлеваю необходимые подписки. Ежедневно я убираюсь, но также мы заказываем генеральную уборку [в клининговой компании] и пользуемся услугами ландшафтного дизайнера. Мне нужно это администрировать», — описала рассказчица свои обязанности.

Через некоторое время муж обвинил женщину в том, что она бездельничает дома, и признался, что узнал об этом благодаря скрытой камере, которую он установил в гостиной. На записях он заметил, что женщина много разговаривает по телефону и часто отдыхает. В ответ на эту претензию пользовательница обвинила мужа в неуважении к ней и выгнала его из дома. Она также объявила, что подала на развод.

«Чувствую себя оскорбленной и обесцененной», — посетовала она.

Пользователей возмутило решение женщины. Они признали, что супругу не стоило тайно снимать ее, но вместе с тем подчеркнули, что на самом деле ее график не так забит, как она это себе представляет.

«Думаю, бедняга-муж заслуживает жену, которая не будет жалеть себя и придумывать оправдания [своей лени]», «Чем ты вообще занимаешься весь день?», «Установить камеры — не так дерьмово, как твое отношение к собственной семье», — высказались они.

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