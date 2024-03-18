Мужчина надел на пенис 11 стальных колец и потерял сознание

В Таиланде мужчина потерял сознание после того, как попытался увеличить пенис при помощи стальных колец. Об этом сообщает The Thaiger.

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30-летнего жителя Бангкока госпитализировали в четверг, 14 марта. Он вызвал скорую из-за плохого самочувствия и проблем с мочеиспусканием. Медики обнаружили, что половой член пациента, на который было надето 11 стальных колец, сильно опух. Вскоре таец потерял сознание и его увезли в больницу.

Сильный отек пениса помешал медикам вставить катетер в мочевой пузырь пациента. Им пришлось вызвать спасателей, чтобы удалить кольца. В итоге пятеро сотрудников экстренной службы аккуратно срезали все кольца. На данный момент пациент остается в больнице.

Один из врачей рассказал, что и раньше сталкивался со случаями, когда кольца, используемые для лечения эректильной дисфункции, застревали на пенисах пациентов. Однако, по его словам, пенис с таким количеством колец он увидел впервые. Медики считают, что с их помощью мужчина пытался увеличить размер полового члена.

Уролог Вирой Ракшакун, к которому журналисты обратились за консультацией, пояснил, что кольца действительно могут помочь при эректильной дисфункции, однако их нужно носить не более получаса за сеанс. Ношение в течение трех-шести часов может привести к серьезному нарушению кровообращения и даже потере органа.

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