Модель OnlyFans раскрыла изнанку съемок для платформы

Модель OnlyFans Моли Эскам (Moly Eskam) раскрыла изнанку съемок для платформы. На эту тему она высказалась в подкасте Inside OnlyFans, видео доступно на YouTube.

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Эскам рассказала, что перед съемками наводит порядок в доме, принимает душ и наносит парфюм.

«Даже если мои подписчики не увидят мой порядок и не почувствуют мой аромат через камеру. (...) Это больше про то, как я себя чувствую», — отметила модель.

Ранее порнозвезды Алина Лопез (Alina Lopez) и Эйва Луис (Ava Louise) развеяли распространенный миф о своей профессии.

«Порнозвезды — самые чистые люди, которых можно встретить», — отметила Луис.

Лопез согласилась с коллегой и подчеркнула, что никогда не вступает в половую связь на съемках с актерами, которые не предоставляют ей справки о здоровье.

До этого порноактрисы Сильвия Сейдж (Silvia Saige) и Райан Кили (Ryan Keely) описали подготовку к съемкам откровенных роликов. Они рассказали, что перед съемками стараются сделать все необходимые бьюти-процедуры, включая маникюр.