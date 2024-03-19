Пожилые велосипедистки 45 минут сражались с пумой

В США пять велосипедисток сошлись в 45-минутном сражении с самцом пумы, после того как он напал на них на туристической тропе в штате Вашингтон. Об этом пишет New York Post.

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Инцидент произошел в округе Кинг в середине февраля. Группа из пяти пожилых участниц велоклуба Recycled Cycles Racing в возрасте 50-60 лет проехали по тропе около 30 километров, когда пума набросилась на 60-летнюю Кери Бержер. Зверь сбил ее с велосипеда в канаву и вцепился ей зубами в челюсть.

«Я поняла, что он пытается задушить меня. Я чувствовала вкус крови во рту», — рассказала американка.

Подруги Бержер схватили то, что было под рукой, и попытались отбить ее у пумы. 64-летняя Энни Билотта пыталась оттащить пуму за горло, 59-летняя Ауна Титц несколько раз ударила животное камнем. Еще одна велосипедистка ударила дикую кошку небольшим ножом. Бержер все это время пыталась хотя бы ткнуть пуму пальцами в ноздри или глаза. Женщины 15 минут сражались со зверем, и только после этого он отпустил пострадавшую.

Подруги прижали пуму к земле одним из велосипедов и вызвали спасателей, которые прибыли на место через полчаса. Они оказали первую помощь Бержер и отвезли ее в больницу. 34-килограммовый самец пумы к тому времени уже не дышал.

Позже эксперты Департамента рыбных ресурсов и дикой природы штата Вашингтон исследовали тушу животного и пришли к выводу, что оно не было заражено бешенством. Специалисты не знают, что вызвало столь агрессивное поведение зверя.

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