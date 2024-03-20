Раскрыто самое смертоносное существо в Великобритании

Самыми смертоносными животными во всём мире считаются комары. Но что насчёт Великобритании?

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Исследования показывают, что самое смертоносные существа в Великобритании — это собаки. В 2022 году они убили примерно 3 человек в год. Также 10 человек в Англии и Уэльсе умерли от укусов собак.

На звание самых смертоносных животных также претендуют пчёлы и осы. Для 0,5 процента населения, страдающего аллергией на яд укусов, возникающая анафилаксия может оказаться фатальной. Каждый год в Англии от этого умирает от 2 до 9 человек.

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Наконец, одно из самых смертоносных животных в Соединённом Королевстве — корова. Ежегодно коровы нападают на 4000 человек в этой стране. Около 5 из пострадавших умирают в результате полученных травм. Большинство смертей приходится на фермеров.