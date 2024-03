Всемирный день лягушки: топ-7 лягушек-рекордсменов

20 марта мы отмечаем Всемирный день лягушки. Этот необычный праздник привлекает внимание к уважению и защите земноводных, которые приносят много пользы — даже Москва отмечает День лягушки на официальном уровне. Приглашаем вас присоединиться к празднеству и узнать про 7 самых необычных лягушек на планете.

Самая сердитая

Весь род африканских узкоротов заслуженно носит титул самых недовольных или грустных лягушек в мире. На самом деле у узкоротов нет веских причин жить с таким неудовлетворенным лицом. Эти лягушки спокойно себе проживают в саваннах юга Африки. Большую часть жизни узкороты проводят в норах, откуда выползают только ночью и в дождливую погоду. Возможно, черная дождевая лягушка грустит потому, что не умеет прыгать — свое пятисантиметровое яйцевидное тело она передвигает неловкой походкой.

Самая подземная

Если узкороты вылезают из своих убежищ ради охоты, то экстравагантные «пурпурные лягушки» (официальное название: Nasikabatrachus sahyadrensis) и живут, и питаются под землей, как кроты. Да и выглядят они соответственно — с крохотными глазками и заостренной мордочкой. Подземная жизнь полностью устраивает пурпурную симпатягу, ведь под землей можно найти муравьев, мелких жучков и червей, которые и составляют рацион Nasikabatrachus sahyadrensis. Наружу эти лягушки выползают только на две недели в году на период спаривания, который объявляется открытым вместе с началом сезона муссонов. Неудивительно, что ученые описали этот вид только в 2003 году. Наверное, застукали Nasikabatrachus sahyadrensis за размножением.

Самая большая

Какой рейтинг лягушек без главного тяжеловеса — лягушки-голиафа? Длина тела этого гиганта достигает 32 см, а с учетом вытянутых ног все 90 см! В среднем голиаф весит около 3 кг, но фиксировались особи на 5 кг. Лягушка-голиаф весьма придирчива к месту обитания. В отличие от своих лесных коллег, готовых жить в болоте, голиаф любит только самую чистую проточную воду с температурой около 20 градусов. У приверед феноменальное зрение — лягушка замечает движущиеся объекты на расстоянии 40 метров и в случае опасности прыгает в воду, запросто преодолевая за один прыжок 3 метра. К сожалению, жители Камеруна и Экваториальной Гвинеи не стесняются употреблять лягушку-голиафа в пищу, из-за чего ее популяция быстро сокращается.

Самая маленькая

Если рекордсменом по величине стала лягушка-голиаф, то Paedophryne amauensis можно было бы назвать лягушкой-давидом. Это самая маленькая в мире лягушка и по совместительству одно из самых маленьких позвоночных существ. Ее размеры не превышают 7-8 мм, то есть малыш легко уместится на ногте человеческого пальца. При таких размерах вместо кваканья лягушка издает звуки, похожие на стрекотание насекомых. Paedophryne amauensis проживают в спокойствии и безопасности в опавшей листве в восточной части острова Новая Гвинея. Согласно «Красной книге» этому виду лягушек ничего не угрожает.

Самая ядовитая

Страшно подумать, скольких людей погубил ужасный листолаз. Увидев этого маленького желтого симпатягу, многие захотят взять его в руки. И это будет последнее приятное впечатление в жизни жертвы листолаза, ведь кожа лягушки обильно покрыта сильнейшим ядом батрахотоксином. Достаточно даже легкого, мимолетного прикосновения, чтобы получить смертельную дозу яда, от которого нет противоядия. В течение нескольких минут развивается сильная аритмия, паралич дыхательных мышц, остановка сердца. Хорошая новость для любителей земноводных: в неволе листолаз не вырабатывает яд из-за особенностей питания.

Самая прожорливая

В главные обжоры можно записать даже не вид, а целый род рогатых лягушек. Крупные, до 20 см, с огромным ртом, рогами и мордой, похожей на лицо старого бюрократа, рогатки едят всё, что могут и даже не могут проглотить. Благодаря крупным острым зубам, рогатые лягушки хватают добычу и ждут, пока та перестанет сопротивляться. Затем с помощью глаз, втягивающихся внутрь, они проталкивают еду в пищевод. Рогатки способны поймать даже змей, птиц и грызунов, но не каждый трофей они могут проглотить. Жадность играет с рогатыми лягушками злую шутку — иногда, не сумев проглотить крупную добычу, рогатки так и умирают с едой во рту.

Самая пугающая

Смертельно ядовитые, зубастые и гигантские лягушки — ничто на фоне пипы суринамской. Это главный кошмар трипофобов (людей, боящихся скоплений отверстий), ведь лягушата пипы развиваются и вылупляются прямо из-под кожи матери. Пипы преимущественно обитают в теплых водах тропических лесов Южной Америки. Лягушки охотятся неподвижно, поджидая проплывающих мимо жертв, и всасывают добычу — ни зубов, ни языка у пип нет. После спаривания оплодотворенные яйца самка пипы носит на спине, откуда через три месяца вылупляются жабята, оставляя на матери россыпь отверстий. Для большинства людей процесс деторождения у пипы выглядит пугающе.

Бонус: самая мемная

В этом году Всемирный день лягушки приходится на среду — день недели, в интернете считающийся днем жаб. В 2014 году в интернете появилась фотография щитоспинки с подписью «Среда, мои чуваки» (It is wednesday, my dudes). Предсказуемо, картинка не завирусилась — не было причин. Однако через три года на YouTube вышел ролик, в котором характерный надрывный крик щитоспинки наложили на картинку со «средой». И понеслось: появилось множество пародий и сюжетной анимации, о жабьей среде вспоминают на форуме Reddit и в сети X (бывший Twitter). Теперь каждую среду на форумах, в соцсетях или мессенджерах можно постить жаб с напоминанием, что настал самый нелюбимый для офисных работников день недели.