Мужчины рассказали о самых странных поступках ради секса

Мужчины, совершавшие странные поступки ради секса, рассказали о своем опыте. Самыми необычными историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие пользователи вспомнили произошедшие во время прогулок с собаками интересные случаи, которые помогли им найти партнершу.

Я каждый день проезжал по часу, чтобы выгулять собаку в парке, где было много красивых женщин Rocjames77 пользователь Reddit

Другой мужчина признался, что ради нравившейся ему девушки освоил сборку кубика Рубика.

Красивая девчонка рассказала, что ей нравится, как собирают кубик Рубика. Я потратил все выходные на то, чтоб научиться этому. Дождаться не мог понедельника, чтобы показать ей свои умения в колледже. «О, круто!» — отреагировала она. Секса у нас не было, зато теперь я могу собрать кубик Рубика за 30 секунд Robiscoffee пользователь Reddit

Еще один комментатор рассказал о секс-эксперименте с едой, на который согласился ради женщины.

Она хотела, чтобы я размазал ей овсянку между ног, она бы медленно лила молоко на грудь и живот, а я должен был делать ей куннилингус и слизывать эту кашу. Все получилось Good_Kid_Mad_City пользователь Reddit

Ранее мужчины, которые заводили романы с эксцентричными женщинами, рассказали о своем опыте. Один из пользователей форума вспомнил о женщине, с которой прожил год и сперва был в нее очень влюблен, однако позже она напала на него с бритвой.