Мужчина случайно подслушал разговор жены и узнал неприятную правду

Пользователь Reddit с ником Recent-Surprise-485 рассказал на портале, как он, став случайным свидетелем ссоры жены с ее сестрой, узнал неприятную для него правду. Мужчина признался, что после услышанного захотел развестись с супругой.

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По словам рассказчика, они с женой вместе уже восемь лет, из них четыре — в браке. Он также уточнил, что у его жены есть 12-летняя дочь от первого брака. Герой истории признался, что любит ее как родного ребенка.

Мужчина добавил, что они с женой хотели завести совместных детей, однако у них не получилось добиться этого естественным путем. Супруга рассказчика при этом заявляла, что не готова прибегнуть к процедуре ЭКО по причине ее сложности и высокой стоимости.

«Я был опустошен, но смирился с тем, что у меня никогда не будет биологических детей», — заключил он.

Недавно автор поста случайно услышал, как его жена ссорится со своей сестрой.

«Ее сестра закричала: "По крайней мере, я не принимаю противозачаточные таблетки за спиной у мужа и не утверждаю, что я бесплодна! Он знает, что ты сделала аборт?» — передал он слова сестры супруги.

После случившегося автор поста переехал к родителям и задумался о разводе. Однако мать и отец порекомендовали ему вернуться в семью. В то же время в комментариях на Reddit многие посоветовали рассказчику не прощать обман и расстаться с супругой.

«Она врала с самого начала, сказав, что тоже хочет детей (...) Она не знает, что такое любовь», — заявили они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как узнал неприятный факт из жизни семьи. По его словам, после увиденного в компьютере медсестры он усомнился в том, что является биологическим отцом своего сына.