В Германии уход за стариками поручили роботам

В немецких домах престарелых появились "роботы-внуки". Основная их задача - общаться с пожилыми людьми и создавать комфортную обстановку, чтобы жильцы домов престарелых не чувствовали себя одинокими, не замыкались в себе и поддерживали в тонусе свои когнитивные способности.

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Однако роботы одновременно могут выполнять и несложные поручения по уходу за стариками. Например, они способны следить за своевременным приемом лекарств, давать справки и оказывать разную другую помощь.

Разработал этих роботов мюнхенский стартап Navel Robotics, и предсерийные образцы машины сейчас проходят "полевые" испытания в нескольких домах престарелых по всей Германии.

Внешне "роботы-внуки" лишь отдаленно напоминают человека, но при этом легко добиваются расположения к себе за счет выразительной мимики на дисплеях, заменяющих им глаза и рот. Кроме визуальной мимики специальные линзы создают на дисплеях эффект трехмерных глазных яблок, что является необходимым условием для установления зрительного контакта с человеком.

"В результате получается не страшный "робот по уходу", а миловидное создание, которое смотрит на людей, как оживший персонаж из мультфильма Уолта Диснея, побуждая их смеяться, веселиться и разговаривать", - объясняют разработчики.

Своих роботов они называют "эмпатическими" и отмечают их "социальные сверхспособности". Роботы обладают бесконечным терпением, вниманием и дружелюбием, они никогда не обижаются, не осуждают и не требуют благодарности. И все это 24 часа в день семь дней в неделю. Для общения роботы используют нейросетевой чат-бот ChatGPT 3.5, и в стартапе считают, что этой уже устаревшей версии (последняя версия - ChatGPT 4.0) вполне достаточно. К тому же она работает быстрее.

Со своей задачей роботы, как показывают испытания, пока вполне справляются.

"У нас тут сформировался настоящий фан-клуб. Когда робот приходит, жители гладят его по щеке и спрашивают, где он был так долго", - рассказывает изданию Heise Тим Гайковский, директор дома престарелых в Ганновере.

Кто-то из пожилых людей видит в 70-сантиметровом роботе с большими выразительными глазами обычного ребенка. Кто-то - интересного собеседника для обсуждения сложных тем. Кому-то просто нравятся его шутки, а кто-то готов доверить роботу свои сложные эмоциональные переживания.