Называющий себя "Иисусом" проповедник опасается, что последователи хотят распять его на Пасху

Pulse: в Кении мужчина, называющий себя "Иисусом", опасается, что его распнут на Пасху
Мужчина из Кении, который называет себя «Иисусом», пожаловался, что его хотят распять на Пасху, пишет издание Pulse.
Мужчина по имени Элий Симия известен в Кении тем, что называет себя «Иисусом». Он путешествует по деревням и селам, читая проповеди среди местных жителей. Однако недавно африканец обратился в полицию, сообщив, что последователи хотят распять его на Пасху.
По словам мужчины, некоторые люди поверили, что он действительно воскреснет на третий день, если он и правда Мессия, как утверждает на протяжении многих лет. В полиции приняли его заявление, пообещав оказать помощь, если ситуация выйдет из-под контроля.
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