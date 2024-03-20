Детеныш яка родился во время гастролей Росгосцирка в Луганске

В столице Луганской народной республики на гастролях Росгосцирка в семействе яков родился детеныш.

© Луганский информационный центр

Росгосцирк гастролировал в Луганской народной республике с программой "Дикая планета", когда у яков случилось прибавление в семействе. Новость стала неожиданностью даже для сотрудников цирка, поскольку яки всегда очень активны.

Коллектив до последнего не подозревал о беременности взрослой самки по кличке Волга. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо, детеныш уже встал на ноги и демонстрирует отличный аппетит. Тем временем среди жителей республики объявили конкурс на имя для малыша. Наградой станет билет в цирк.