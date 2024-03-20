В Индии жених не получил от невесты подарок и отменил свадьбу

В индийском штате Мадхья-Прадеш жених отменил свадьбу, потому что он не получил в подарок от невесты мотоцикл и золотую цепочку. Об этом сообщило издание Kerala Kaumudi.

Ссора между семьями жениха и невесты вспыхнула, когда те и другие собрались во дворце бракосочетаний. Родственники мужчины сразу же потребовали у семьи невесты обещанное приданое: мотоцикл и золотую цепочку, о которых мечтал жених. Те ответили, что не смогли их достать.

В итоге началась словесная перепалка, которая едва не переросла в рукоприкладство. Жених успел схватить отца невесты за воротник, но в итоге ограничился объявлением об отмене свадьбы. После этого он вместе со своими родственниками покинул мероприятие, говорится в статье.

В прошлом месяце стало известно, что жительница Индии подала на развод, оставшись недовольной выбором места для медового месяца. Женщина решила разойтись спустя восемь месяцев брака, поскольку ее супруг свозил ее вместе с семьей в города Айодхья и Варанаси, которые считаются центрами паломничества для индуистов. Невеста же надеялась отправиться на Гоа.