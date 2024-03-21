Американка Мяу начала вести собачий образ жизни

Жительница США Далин Мяу посчитала себя собакой и начала вести собачий образ жизни.

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Мяу носит ошейник, имитацию собачьих ушей и хвоста и называет себя «девушкой-собакой» и «е-щенком», который уже собрал 15 тысяч подписчиков.

По словам Мяу, она спит на подушках в собачьей клетке.

«Я не знаю, заставляет ли это меня чувствовать себя в безопасности от мира или заставляет меня чувствовать, что мир в безопасности от меня, но это определенно дарит мне ощущение комфорта!», – заявила американка.

Девушка играет с собачьими игрушками и приносит их «хозяину», в роли которого выступает один из ее «дрессироващиков»-мужчин. Они водят ее на прогулки, кормят и поощряют за правильно выполненные команды кусочками мяса и печеньем, пишет New York Post.

Ранее канадская журналистка решила проверить работу компании по определению пород собак с помощью ДНК-теста и отправила в лабораторию образец мазка из своего рта. Результат показал, что она на 40% происходит от аляскинского маламута, на 35% от шарпея и на 25% от лабрадора.