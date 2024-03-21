Бывший французский министр посвятил себя увеличению пенисов

Французский политик Оливье Веран, возглавлявший Министерство здравоохранения страны во время пандемии COVID-19, решил посвятить себя пластической хирургии. Об этом сообщает Daily Telegraph.

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До начала политической карьеры Веран был врачом, специализируясь на неврологии. В январе 2024 года после перестановок в правительстве он лишился своего поста и вернулся в медицину. Сейчас бывший министр проходит подготовку к работе в качестве пластического хирурга в клинике, которая, среди прочего, предлагает клиентам увеличение пенисов. Стоимость подобной операции, как утверждает издание, составляет до четырех тысяч фунтов стерлингов (470 тысяч рублей).

Решение Верана переучиться на пластического хирурга вызвало неоднозначную реакцию у публики. Критики обвинили его в том, что он, несмотря на левые взгляды, интересуется только собственным обогащением, а не интересами страны, испытывающей нехватку медицинских специалистов. В ответ бывший министр заявил, что пластическая хирургия полезна и помогает людям лучше относиться к себе и своим телам.

Ранее сообщалось, что длину мужского полового органа можно увеличить с помощью протеза.