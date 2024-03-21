Жители Южной Кореи стали заводить декоративные камни вместо домашних питомцев

Наверняка каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с одиночеством, когда хотелось, чтобы рядом оказался кто-то близкий и родной, способный поддержать в трудную минуту. Нередко многие решают проблему одиночества, заводя домашнего питомца. А вот жители Южной Кореи решили пойти дальше, поэтому вместо кошек и собак стали массово покупать декоративные камни.

© Чемпионат.com

Например, кореянка Ку А Ён рассказала, что испытала сильный стресс, когда устроилась на новую работу. Девушка не была готова лишний раз делиться проблемами с друзьями и родственниками. Она неожиданно вспомнила, что недавно видела рекламу декоративного камня для домашних животных, и тут же отправилась в магазин.

Новый «друг» настолько пришёлся А Ён по душе, что она даже дала ему имя «Банг-банг-и», что в переводе с корейского языка означает «Прыгать от счастья». Оказывается, что заводить камни в качестве питомцев многие корейцы стали ещё во время пандемии. Министерство гендерного равенства и семьи Южной Кореи связывает это с тем, что, по статистике, 3,1% корейцев в возрасте от 19 до 39 лет страдают от одиночества и не могут найти пару.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.